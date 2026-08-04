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Бабаев: вокруг Ларионова собрали очень сильных помощников. Ему будет легче работать

Бабаев: вокруг Ларионова собрали очень сильных помощников. Ему будет легче работать
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Агент Шуми Бабаев поделился мыслями по поводу тренерского штаба СКА. Петербургский клуб ранее представил тренерский состав команды в предстоящем сезоне. Его возглавил Игорь Ларионов. Помогать ему будут Вадим Епанчинцев, Борис Миронов и Алексей Терещенко.

«По моему мнению, вокруг Ларионова собрали очень сильных помощников. И в этом плане, я думаю, ему будет легче работать. Алексей Терещенко – опытный хоккеист, который пробовал себя уже в роли тренера. Думаю, что он тоже принесёт пользу этому клубу.

Мне кажется, сформирован хороший тренерский штаб. А как они будут взаимодействовать с игроками, вот это мы посмотрим первые два месяца», – цитирует Бабаева «Сила Спорта».

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