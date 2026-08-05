В Хабаровске прошло прощание с бывшим голкипером КХЛ Алексеем Мурыгиным

Прощание с бывшим голкипером ряда клубов КХЛ Алексеем Мурыгиным прошло в Хабаровске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Амура». Вратарь выступал за «Амур» с 2005 по 2014 год. Мурыгин умер в возрасте 39 лет из-за тяжёлой болезни. В феврале 2019 года спортсмену диагностировали рак миндалины, но он смог побороть болезнь. Однако в мае 2026 года ему повторно диагностировали рак.

На похоронах присутствовали руководители, включая почётного президента «Амура» Александра Могильного, игроки, тренеры, обычные горожане, родственники, друзья и представители других профессиональных клубов.

Мурыгин завершил спортивную карьеру в 2023 году. Он был воспитанником «Амура». В КХЛ Мурыгин также выступал за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик» и китайский «Куньлунь Ред Стар».