Генменеджер «Миннесоты» высказался о ходе переговоров по контракту с Куинном Хьюзом

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о переговорах по новому контракту с защитником Куинном Хьюзом. С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешёл по ходу прошлого сезона из «Ванкувер Кэнакс». У него остался один сезон по соглашению со среднегодовой зарплатой $ 7,85 млн.

«Не буду вдаваться в подробности, но я остаюсь на связи с его представителями. Такие вопросы требуют времени. Это важное решение для обеих сторон, поэтому нужна тщательная проработка», – цитирует Герина Yahoo Sports.

В минувшем регулярном чемпионате Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер Кэнакс», набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4+11) очков.