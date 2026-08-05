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Daily Faceoff назвал пятёрку лучших вратарей, доступных на рынке свободных агентов НХЛ

Daily Faceoff назвал пятёрку лучших вратарей, доступных на рынке свободных агентов НХЛ
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Портал Daily Faceoff представил топ-5 вратарей, доступных на рынке свободных агентов НХЛ.

1. Коннор Ингрэм (29 лет, последний клуб в лиге – «Эдмонтон»). 134 матча за карьеру в регулярках НХЛ (55 побед, 90,1% отражённых бросков, коэффициент надёжности 3,01).
2. Кэм Тальбо (39 лет, «Детройт») – 567 матчей, 278 побед, 91,1% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,69.
3. Мэтт Мюррей (32 года, «Сиэтл») – 279 матчей, 147 побед, 91,0% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,79. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017).
4. Джеймс Раймер (38 лет, «Оттава») – 539 матчей, 232 победы, 90,9% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,88.
5. Петр Мразек (34 года, «Анахайм») – 438 матчей, 183 победы, 90,5% отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,87.

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