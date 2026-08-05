Вратарь МХК «Спартак» Фролов попал в топ-5 проспектов «Каролины» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил пятёрку лучших проспектов «Каролины Харрикейнз». Пятое место занял российский голкипер МХК «Спартак» Семён Фролов. Список возглавил 21-летний форвард Брэдли Надо. На счету канадца три шайбы в 12 играх за «Харрикейнз» в прошлом сезоне.

1. Брэдли Надо;

2. Феликс Унгер Сёрум;

3. Шарль-Алекси Лего;

4. Йоэль Нюстрём;

5. Семён Фролов.

19-летний Фролов из-за травм провёл только семь матчей в регулярном чемпионате МХЛ в прошлом сезоне и пять игр в плей-офф с процентом отражённых бросков 91,4% и коэффициентом надёжности 2,52. Также голкипер провёл два матча за МХК «Спартак МАХ».