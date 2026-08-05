«Даже вливаться не пришлось». Максим Мамин поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Максим Мамин высказался о своём возвращении в армейскую команду, с которой дважды выиграл Кубок Гагарина. Прошлый сезон 31-летний нападающий провёл в московском «Динамо».

– Эмоции от возвращения в ЦСКА очень приятные, волнующие. Уже с нетерпением ждём сезона, хочется увидеть наших болельщиков. Отдохнули за лето, полны сил и энергии, всё отлично.

– Армейские болельщики очень рады твоему возвращению. Как отреагируешь на то, что они тебя так любят?

– Это очень приятно, что они меня любят, потому что у нас взаимная любовь, получается. Поскорее бы первый матч сезона, чтобы ощутить эту домашнюю атмосферу.

– Как проходят первые тренировки? Как быстро влился обратно в коллектив?

– Даже вливаться не пришлось, всё отлично. Все втянулись в работу, в хорошей форме, на позитиве. Тренировки тяжёлые, всё в рабочем режиме, — цитирует Мамина пресс-служба ЦСКА.