Егор Заврагин — второй в списке лучших проспектов «Филадельфии» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Филадельфии Флайерз». Голкипер «Металлурга» Егор Заврагин занял в этом списке второе место. Ещё один россиянин, защитник Максим Соколовский, расположился на 10-й строчке.

Возглавил список 19-летний форвард Портер Мартон, дебютировавший в НХЛ в прошлом сезоне. У шестого номера драфта НХЛ-2025 10 (4+6) очков в девяти играх в регулярке и 5 (2+3) очков в 10 матчах в плей-офф.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Портер Мартон, 19 лет;

2. Егор Заврагин, 20 лет («Металлург», КХЛ);

3. Оливер Бонк, 21 год («Лихай Вэлли», АХЛ);

4. Денвер Барки, 21 год;

5. Джек Берглунд, 20 лет («Ферьестад», SHL);

6. Джетт Лучанко, 20 лет («Лихай Вэлли», АХЛ);

7. Алекс Бамп, 22 года;

8. Джек Несбитт, 19 лет (Michigan, NCAA);

9. Шон Вансаги, 21 год (Michigan State, NCAA);

10. Максим Соколовский, 18 лет («Лондон», OHL);

Отметим, в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.