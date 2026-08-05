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Новичок «Трактора» Легаре — о своём стиле игры: всегда приду на помощь и вступлюсь

Новичок «Трактора» Легаре — о своём стиле игры: всегда приду на помощь и вступлюсь
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Новичок «Трактора» Натан Легаре прибыл в Челябинск и поделился ожиданиями от предстоящего дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.

– Насколько неожиданным для тебя стало предложение «чёрно-белых»? Как быстро ты принял решение?
– Слышал о клубе много хорошего. Общался со многими ребятами, кто играл в КХЛ, в том числе за «Трактор». Принять решение было легко. Конечно, переезд в другую страну даётся непросто. Но стать частью такой высококлассной организации — это особая честь. Рад быть здесь!

– Ты создаёшь впечатление очень характерного и агрессивного игрока. Этот стиль мы увидим и в матчах за «Трактор»?
– Я силовой форвард. Мне нравится этот аспект моего хоккея. Также люблю много бросать по воротам. Хочу вернуть эту часть своей игры в этом сезоне. В молодёжном хоккее я был снайпером, но с переходом в профессионалы стиль немного изменился. Всегда приду на помощь своим ребятам и вступлюсь за них. Неважно, кто передо мной. Также хорошо отрабатываю в обороне. Я бы сказал о себе так: надёжный хоккеист, который может сыграть по любому заданию тренера, — цитирует Легаре пресс-служба клуба.

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