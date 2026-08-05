«Очень многое зависит от мотивации». Карандин — о возможном переходе Кузнецова в «Сибирь»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о возможном переходе форварда Евгения Кузнецова в «Сибирь».

«Обратил внимание, что у нас слишком большое внимание уделяется слухам. В «Сибири» в этом году интересная селекция, есть хорошие приобретения, но о них журналисты почему-то говорят мало, переключив всё внимание на обсуждение Кузнецова.

Приглашение возрастного игрока — это всегда тонкий момент. Очень многое зависит от его мотивации – едет он играть или доигрывать. Ворчать или, наоборот, психологически разгружать команду. Разлагать молодых или, наоборот, их воспитывать на личном примере. Поэтому не готов однозначно оценивать возможный трансфер Кузнецова. Не знаю всех внутренних настроек, которые есть у этого мастера», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.