Канадец Гарднер рассказал, что больше всего ему запомнилось в дебютном сезоне в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер поделился эмоциями от прошедшего дебютного сезона в КХЛ. В июле ЦСКА обменял 30-летнего канадца в белорусский клуб на 18-летнего защитника Александра Русакова.

– Почему в определённый момент ты решил продолжить карьеру в КХЛ?

– Я был знаком с несколькими ребятами, которые уже играли в КХЛ. Все они очень хорошо отзывались о лиге и говорили, что здесь высокий уровень хоккея. Мне тоже захотелось попробовать свои силы, продолжить карьеру в такой сильной лиге. Пока всё складывается отлично.

– Прошлый сезон стал для тебя дебютным в КХЛ. Какими были первые впечатления от лиги? Что больше всего понравилось после первого сезона?

– Всё прошло очень хорошо. Первым серьёзным испытанием стал переезд — раньше я никогда не жил в Европе. Понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть, но потом я почувствовал себя комфортно. КХЛ — отличная лига, здесь хорошие арены, потрясающая атмосфера и замечательные болельщики. Чем дальше шёл сезон, тем больше удовольствия я получал от игры. Особенно запомнилась атмосфера на матчах — заполненные трибуны и очень интенсивный хоккей, — приводит слова Гарднера пресс-служба «Динамо».