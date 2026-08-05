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«Мы ненавидели играть друг с другом». Грицюк — об игре в одном звене с Чинаховым с 12 лет

«Мы ненавидели играть друг с другом». Грицюк — об игре в одном звене с Чинаховым с 12 лет
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал, как с детства играл в одном звене с Егором Чинаховым в школе «Авангарда».

«С 12 лет мы практически всегда играли вместе в одном звене. Хотя ненавидели играть друг с другом, мы всё равно играли вместе. Всегда хорошо относились друг к другу, но сложно ладить, когда конкурируешь практически за одну и ту же позицию. Он хотел забивать, и я хотел забивать… Мы были очень амбициозными ребятами.

Я даже заходил в кабинет тренера и говорил, что не могу с ним играть. Он говорил то же самое. Однако тренер заставлял нас играть вместе, в конечном итоге мы изменили свой образ мышления. Понял, что он действительно хороший игрок для меня, я тоже помог ему стать лучше. Я изменился к лучшему благодаря тренировкам с Чинаховым. Мне не нравится заставлять себя. Нужно видеть, как кто-то работает, тогда я тоже начинаю работать», — приводит слова Грицюка Sportsnaut.

Минувший сезон стал дебютным для россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

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