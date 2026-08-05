Вратарь Дарья Гредзен подписала контракт с клубом Профессиональной женской хоккейной лиги

Вратарь Дарья Гредзен подписала контракт с клубом североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Миннесота». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с россиянкой рассчитано на один год. Гредзен стала единственной россиянкой, выбранной на драфте PWHL.

Гредзен 22 года, с 2019 года она выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером Женской хоккейной лиги. В прошлом году Анна Шохина и Фануза Кадирова подписали соглашения с «Оттавой», став первыми россиянками в PWHL. Лига была образована в 2023 году.

Гредзен с 10 лет играла в системе новокузнецкого «Металлурга». Всю взрослую карьеру проводит в «Бирюсе». В 2022 году дебютировала в составе женской сборной России на Олимпиаде в Пекине. В первом матче с США вышла на лёд при счёте 0:5 и сумела отыграть «на ноль».