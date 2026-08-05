«Он не разделял веры в команду». Защитник «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука

Защитник «Оттавы» Джордан Спенс прокомментировал уход форварда Брэди Ткачука из канадского клуба. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Это тяжело. Думаю, все ребята в нашей команде верят друг в друга. Мы уверены, что у нас хорошая команда, когда играем в свой хоккей и придерживаемся своей идентичности.

Когда такой игрок уходит, это, конечно, больно. Возможно, у него были и другие причины уйти, но, может быть, одной из причин стало и то, что он не разделял той веры, которая есть у всех нас в команду. В конечном счёте, думаю, это сделает нас только сильнее. Это большая потеря, но нам нужно двигаться дальше. У нас по-прежнему отличная команда, с большим воодушевлением смотрим в будущее», — цитирует Спенса Sportskeeda.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпийских игр 2026 года.