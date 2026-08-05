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«Ак Барс» обменял в клуб «Шанхайские Драконы» права на вратаря Амира Мифтахова

«Ак Барс» обменял в клуб «Шанхайские Драконы» права на вратаря Амира Мифтахова
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«Ак Барс» обменял в клуб «Шанхайские Драконы» права на вратаря Амира Мифтахова, получив денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Китайский клуб подписал с вратарём двухлетний контракт.

Воспитанник казанского клуба провёл прошлый сезон в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз». На его счету 28 матчей и 88,8% отражённых бросков в регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвз». В Кубке Колдера — 2026 Мифтахов сыграл четыре матча и отражал в среднем 92,6% бросков. За 32 матча в прошедшем сезоне голкипер одержал 14 побед.

«Каролина» не сделала 26-летнему голкиперу квалификационное предложение, он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.

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