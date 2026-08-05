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Генменеджер «Шанхая» — о переходе Мифтахова: очень рады подписать вратаря такого класса

Генменеджер «Шанхая» — о переходе Мифтахова: очень рады подписать вратаря такого класса
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин высказался о получении прав на голкипера Амира Мифтахова у «Ак Барса» в обмен на денежную компенсацию. С голкипером заключён двухлетний контракт.

«Одно из главных преимуществ Мифтахова – высокая скорость, причём речь не только реакции, но и скорости принятия решений на льду. Он грамотно использует свои габариты, сочетая правильный выбор позиции с высокой мобильностью. Амир получил игровой опыт за океаном, он чувствует в себе силы стать номером один в команде КХЛ и готов сражаться за победу в каждом матче. Мы очень рады подписать вратаря такого класса, это несомненное усиление нашей бригады голкиперов», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.

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