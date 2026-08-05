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Александр Тихонов — об отстранении России: это большая потеря для мирового хоккея

Александр Тихонов — об отстранении России: это большая потеря для мирового хоккея
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хоккей многое потеряет от неучастия сборной России в чемпионате мира 2027 года.

«Это большая потеря для мирового хоккея. С биатлоном — так же. Он много теряет без России. Раньше, когда я был президентом СБР, на международные турниры наших болельщиков приезжало по несколько тысяч. Это было выгодно для бюджета проводящих стран.

В нашем хоккее было много побед. Я в 1968 году стоял у борта, когда играли Александров, Кузькин, Давыдов, Альметов, Майоров. Со всеми дружил, всех знаю», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Ранее Международная федерация хоккея сохранила санкции в отношении России как минимум на следующий сезон, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) спортивным федерациям допустить россиян до турниров.

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