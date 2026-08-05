Нападающий Бывальцев назвал ключевую причину перехода в «Ак Барс»

Нападающий Алексей Бывальцев рассказал, почему решил подписать контракт с «Ак Барсом». Ранее он выступал за «Автомобилист».

– Как проходит адаптация в новом клубе? Как проходит первая неделя предсезонки?

– Всё хорошо. Сразу зашёл, подрались с ребятами (смеётся). Шучу, ребята хорошо встретили, с некоторыми я пересекался в сборной и других командах. Притираемся, всё хорошо.

– Какую роль в вашем переходе сыграл тот фактор, что вы работали с Анваром Рафаиловичем?

– Да, это ключевая причина моего перехода. Мы хорошо работали вместе, поэтому думаю, сделал правильный выбор.

– Главный тренер уже обозначал, в какой роли вас видит?

– Он сказал, что точно буду играть в первых пяти звеньях (улыбается), — приводит слова Бывальцева пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл 70 матчей с учётом плей-офф, в которых набрал 17 (3+14) очков.