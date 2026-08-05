Главный тренер «Ак Барса»: ушли восемь человек, поэтому многое надо будет начинать заново

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы о составе команды на первой открытой тренировке команды перед сезоном-2026/2027.

– Как проходит первая неделя предсезонки? На что сейчас делаете акцент, в каком состоянии хоккеисты подошли к сезону?

– Понятно, сейчас много забот. Ушли восемь человек, поэтому многое надо будет начинать заново. Можно привести пример с хоккейной площадкой. Когда мы, тренерский штаб, пришли в 2024-м, от ворот дошли до синей линии. Сделали хорошую работу, провели анализ, работу над ошибками, определили моменты, над которыми стоит нужно работать, которые стоит укреплять, усиливать. Во втором сезоне мы дошли до точек вбрасывания в зоне атаки – немножко не хватило, чтобы пересечь дальнюю линию ворот. Сейчас снова возвращаемся к своим воротам и начинаем с неё.

– Действительно состав сильно изменился по сравнению с плей-офф. Можно ли сказать, что одна из задач тренерского штаба сейчас – это ещё активнее внедрять молодёжь, развивать её, чтобы она как можно гармоничнее вписалась в состав.

– Конечно, да. Вчера опубликовали видео нашего собрания в раздевалке, там оно показано не полностью. Мы в начале обозначили ребятам, что неважно, кто ушёл, кто пришёл, не нужно на это смотреть. Потому что задачи не снимаются с нас, важно им соответствовать.

Я говорил на протяжении двух сезонов, что развивать нужно не только молодёжь, но и более опытных ребят, потому что многие получили новые роли и провели хорошие сезоны, одни из лучших в карьере. Поэтому будем развивать и опытных игроков, и нашу молодёжь. Сейчас привлечена большая группа ребят, будем смотреть на них, потому что, сами понимаете, важные игроки ушли, на сегодняшний момент пока только один новичок. Поэтому будем искать внутренние резервы, смотреть, пробовать, давать шансы. Тех, кто будет соответствовать, будем привлекать, возможно, кто-то пробьётся в состав. Арифметика простая — восемь игроков ушли, из них семь — игроки, которые играли важную роль не только на льду, но и в раздевалке, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.