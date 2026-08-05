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Анвар Гатиятулин высказался о возможном усилении состава «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин высказался о возможном усилении состава «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о возможном усилении состава команды.

– Понятно, «Ак Барс» наверняка будет ещё активно работать на трансферном рынке до начала сентября. Если не секрет, какие позиции больше всего нуждаются в усилении?
– После сезона же была озвучена задача — сохранить состав и точечно усилиться. Но по этому пути не удалось пойти. Как минимум нужно заменить ушедших ребят, точечные усиления тоже будем смотреть. В идеале каждый тренер хочет получить команду к началу сборов. Но у нас есть опыт прошлого сезона, когда по ходу сезона приходилось встраивать ребят, это где-то сказалось на результате. Но имеем что имеем, будем двигаться с приобретённым опытом и вести команду к задачам.

– Насколько лично вам обидно, что не удалось сохранить состав?
– Понятно, что в прошлом сезоне была проделана большая работа всем клубом, всей системой. В принципе, это было ожидаемо — команда играла в финале, на ребят будет спрос. Возможно, и это сыграло роль при переговорах. И командным результатом, и своей игрой ребята заслужили эти предложения, которые получили. Век спортсмена не такой долгий. В фильме «Крёстный отец» была фраза «есть предложения, от которых сложно отказаться». Поэтому конкуренты не дремлют, усиливаются, в том числе нашими ребятами.

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