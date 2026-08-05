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Московское «Динамо» расторгло пробный контракт с защитником Александром Шепелевым

Московское «Динамо» расторгло пробный контракт с защитником Александром Шепелевым
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Московское «Динамо» по соглашению сторон расторгло пробный контракт с защитником Александром Шепелевым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

28-летний Шепелев прошлый сезон провёл в составе «Адмирала», где за 30 матчей забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Всего в КХЛ на счету игрока обороны 152 матча и 27 (6+21) очков.

Московское «Динамо» новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнёт гостевой игрой с «Автомобилистом». Матч в Екатеринбурге состоится 5 сентября.

Ранее олимпийский чемпион, бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о бригаде голкиперов бело-голубых.

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