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«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с вратарём Патриком Рыбаром

«Шанхайские Драконы» расторгли контракт с вратарём Патриком Рыбаром
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Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» и вратарь Патрик Рыбар расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Клуб благодарит голкипера за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер провёл 28 матчей, в которых одержал 10 побед с 91,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,88. Всего в рамках КХЛ на его счету 159 встреч, 68 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,74.

Ранее «Ак Барс» обменял в клуб «Шанхайские Драконы» права на вратаря Амира Мифтахова, получив денежную компенсацию.

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