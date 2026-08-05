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«Воплощение совершенства и образец для подражания». Владелец «Вашингтона» — об Овечкине

«Воплощение совершенства и образец для подражания». Владелец «Вашингтона» — об Овечкине
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высоко оценил игру российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Ови неизменно сохраняет две вещи — его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс – это воплощение совершенства и образец для подражания. Мы очень рады, что он напишет следующую главу своей замечательной карьеры», — приводит слова Леонсиса сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

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