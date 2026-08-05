«Локомотив» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 во главе с Квартальновым

Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027. Отмечается, что помощниками главного тренера Дмитрия Квартальнова стали Юрий Бабенко и Александр Перов.

Фото: «Локомотив»

«В рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги ХК «Локомотив» продолжает работу по формированию состава и тренерского штаба команды.

Рады сообщить, что в тренерский состав железнодорожников в качестве помощников главного тренера Дмитрия Квартальнова войдут известные российские специалисты Юрий Иванович Бабенко и Александр Александрович Перов.

Юрий Бабенко хорошо известен в качестве игрока, он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В качестве тренера работал в таких клубах, как «Динамо» (Москва), «Ак Барс», ЦСКА, «Витязь», СКА.

Александр Перов является воспитанником ХК «Локомотив» и представителем новой волны тренеров в отечественном хоккее. В прошлом сезоне он привёл ХК «Югра» к победе во Всероссийской хоккейной лиге.

Рады приветствовать Юрия Бабенко и Александра Перова в Ярославле и желаем больших побед вместе с «Локомотивом».

В тренерском штабе нашей команды продолжат работу Сергей Звягин, Дмитрий Красоткин, Андрей Малков и Георгий Кошель», — сказано в сообщении команды.