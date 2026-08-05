«От них одно название». Антон Косолапов — о баллонах на тренировках «Сибири»

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о летнем отдыхе и подготовке к новому сезону КХЛ.

«Много работал летом, готовился к новому сезону. Мне помогали советами и программой подготовки. Старался процесс фотографировать, снимать, потому что болельщикам это интересно. Не хотел оставаться в тени. Задрал планку в прошлом сезоне — теперь нужно ещё усерднее работать. Не хочу ударить в грязь лицом. С Ярославом Люзенковым работаю не первый год, к баллонам готов. Тем более что от них одно название — всё адекватно по нагрузкам. Тяжело, но умеренно.

Мы все профессионалы и понимаем, что нужно быть готовыми к сборам. У всех должны гореть глаза и друг за друга биться. При этом в отпуске пытался ментально отдыхать, ходил на рыбалку, проводил время на природе. Никуда за границу не ездил. Главное, что удалось провести время с близкими, а другие страны подождут. Называть меня рыбаком пока рано, у нас в команде по этому делу Миша Бердин. От медиаактивности не устал, наоборот — соскучился! Не подумайте, что это какая-то звёздная болезнь, просто всегда рад рассказать о себе и встретиться с каждым», — цитирует Косолапова сайт КХЛ.