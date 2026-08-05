15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«От них одно название». Антон Косолапов — о баллонах на тренировках «Сибири»

«От них одно название». Антон Косолапов — о баллонах на тренировках «Сибири»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о летнем отдыхе и подготовке к новому сезону КХЛ.

«Много работал летом, готовился к новому сезону. Мне помогали советами и программой подготовки. Старался процесс фотографировать, снимать, потому что болельщикам это интересно. Не хотел оставаться в тени. Задрал планку в прошлом сезоне — теперь нужно ещё усерднее работать. Не хочу ударить в грязь лицом. С Ярославом Люзенковым работаю не первый год, к баллонам готов. Тем более что от них одно название — всё адекватно по нагрузкам. Тяжело, но умеренно.

Мы все профессионалы и понимаем, что нужно быть готовыми к сборам. У всех должны гореть глаза и друг за друга биться. При этом в отпуске пытался ментально отдыхать, ходил на рыбалку, проводил время на природе. Никуда за границу не ездил. Главное, что удалось провести время с близкими, а другие страны подождут. Называть меня рыбаком пока рано, у нас в команде по этому делу Миша Бердин. От медиаактивности не устал, наоборот — соскучился! Не подумайте, что это какая-то звёздная болезнь, просто всегда рад рассказать о себе и встретиться с каждым», — цитирует Косолапова сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Очень многое зависит от мотивации». Карандин — о возможном переходе Кузнецова в «Сибирь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android