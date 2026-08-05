Карандин: Люзенков — перспективный тренер, подарил ему две видеокассеты от Дэйва Кинга

Бывший арбитр Юрий Карандин рассказал про общение с главным тренером «Сибири» Ярославом Люзенковым.

«Считаю, не должно быть никакой недооценки Люзенкова. В прошлом сезоне он показал себя как перспективный тренер, который смог вывести команду из кризиса и стабилизировать её игру.

Причём в команде было много опытных игроков и легионеров. Со всеми он нашёл общий язык, избежав каких-то трений. Так что и с Кузнецовым проблем возникнуть не должно.

Кстати, на днях я в Новосибирске встречался с Ярославом. В своё время на границе 80-х и 90-х годов в Канаде на очередной новогодней клубной серии ЦСКА и, если не ошибаюсь, «Крыльев Советов» против клубов НХЛ после одной из игр ко мне подошёл знаменитый канадский тренер Дэйв Кинг.

Сказал, что был восхищён нашим судейством и подарил две видеокассеты со своими тренировками. Несколько десятилетий они лежали в моём архиве и вот теперь отдал их главному тренеру «Сибири». Ярослав согласился, что какие-то моменты будут полезны в его работе – и передал их на нарезку видеотренерам «Сибири», — цитирует Карандина Russia-Hockey.