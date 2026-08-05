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«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым

«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым
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«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым. Контракт рассчитан на один сезон. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Жарков находился в статусе неограниченно свободного агента после завершения контракта с «Трактором». В прошлом сезоне 38-летний форвард провёл 64 матча за челябинский клуб с учётом плей-офф и набрал 6 (2+4) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 38-летний форвард провёл 830 матчей, в которых забросил 61 шайбу и отдал 113 результативных передач.

Ранее новичок «Трактора» Натан Легаре прибыл в Челябинск и поделился ожиданиями от предстоящего дебютного сезона в КХЛ.

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