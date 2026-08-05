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«Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Никитой Сошниковым

«Трактор» заключил пробный контракт с нападающим Никитой Сошниковым
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«Трактор» заключил пробный контракт с форвардом Никитой Сошниковым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, минувший сезон КХЛ Сошников начинал в «Сибири», после чего перешёл в «Адмирал». На счёту 32-летнего Сошникова 51 матч регулярного чемпионата и 24 (7+17) очка. Всего за карьеру в КХЛ Сошников провёл 466 матчей, где набрал 252 (111+141) очка. Форвард уже выступал за челябинский клуб с 2022 по 2024 год.

Ранее стало известно, что «Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Владимиром Жарковым. Контракт рассчитан на один сезон.

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