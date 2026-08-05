Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа матчем ХК «Ахмат-Гранит»

Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат-Гранит».

«25 августа 2026 года в Чеченской Республике начнётся история профессионального хоккея. В этот день откроется первая современная Ледовая арена «Ахмат» и свой путь начнёт первый профессиональный хоккейный клуб региона — «Ахмат-Гранит». На домашнем льду команда проведёт свою дебютную игру со сборной Студенческой хоккейной лиги.

Открытие ледовой арены «Ахмат» и запуск команды станут важным этапом развития спортивной инфраструктуры республики. Новый комплекс позволит проводить соревнования всероссийского уровня, развивать детский и юношеский хоккей, создавать новые возможности для подготовки спортсменов и популяризировать здоровый образ жизни», — сообщил ТАСС президент федерации хоккея региона и ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета Магомед Минцаев.

Отмечается, что на новой арене пройдёт товарищеский хоккейный турнир, посвящённый 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В нём примут участие команды из Дагестана, Москвы, Луганской и Донецкой Народных Республик.