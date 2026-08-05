Р. Якупов — о штабе СКА: не все помощники Ларионова дорабатывали сезон до конца

Бывший генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов оценил новый тренерский штаб СКА во главе с Игорем Ларионовым.

«Тренерский штаб СКА выглядит солидно. Но, как известно, не всё зависит от тренеров, многое будет зависеть от того, как проявят себя игроки. Отмечу, что состав у СКА добротный. Но есть нюанс: не все помощники Игоря Николаевича, как показывает практика, дорабатывали сезон до конца. Это было как в Нижнем Новгороде, так и в Питере. То, что Игорь Николаевич доработает сезон до конца, у меня сомнений не вызывает. Миронов и Епанчинцев — сильные специалисты. Появлению Терещенко я не удивлён, но, опять же, надо помнить, что у Игоря Николаевича часто меняются помощники. Считаю, СКА выступит лучше в предстоящем сезоне, и они будут уверенно идти в четвёрке на Западе», — цитирует Якупова «Сила спорта».