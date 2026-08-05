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Вице-президент «Торонто» высказался о физической форме Сергея Бобровского

Вице-президент «Торонто» высказался о физической форме Сергея Бобровского
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Вице-президент «Торонто Мэйпл Лифс» по спортивной подготовке Энди О'Брайен высказался о физической форме российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

«Бобу под 40. Но его биологический возраст меньше хронологического, если хотите знать моё мнение. У него относительно молодое тело. Он молод, потому что хорошо за собой следит. Он не выглядит как вратарь на 37-38 лет. Так что я большой поклонник Боба и как человека, и как спортсмена», — заявил О'Брайен в эфире TSN.

Напомним, 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом. Последним клубом Бобровского была «Флорида Пантерз», за которую он выступал с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).

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