Генеральный менеджер «Виннипега»: Овечкин бросает вызов времени

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф высоко оценил решение российского форварда Александра Овечкина продолжить карьеру в «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин бросает вызов времени, когда речь идёт о его влиянии на игру. Он похож на Горди Хоу, Яромира Ягра и Сидни Кросби. По-настоящему удивительно, что Ови настолько страстно любит игру, что может физически выкладываться на высшем уровне», — приводит слова Чевелдэйоффа сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Овечкин провёл 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по абсолютному количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).