Сергей Черкас: есть надежда, что СКА в этом сезоне выступит намного сильнее

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил тренерский штаб армейского клуба во главе с Игорем Ларионовым.

«Достаточно неплохой тренерский штаб. Помощники у Игоря Ларионова опытные – это Вадим Епанчинцев и Борис Миронов, которые работали главными тренерами. Вадим Епанчинцев удачно работал в ВХЛ, в «Сибири» и в «Амуре». Хорошая поддержка главному тренеру.

Тренеры вратарей те же. Мы каждый год говорим, что у СКА молодые голкиперы, но, думаю, пришло время сказать, что ребятам пора уже выдавать продукцию, которую от них ждут. И от Плешкова, и от Иванова хочется увидеть зрелую и стабильную игру. Думаю, тренеры вратарей в этом тоже помогут. Наверное, после прошлого сезона сделаны выводы по физической и специальной подготовке.

Если в целом подвести итоги трансферной кампании СКА и изменений, которые произошли в клубе, то они положительные. Хорошие укрепления с точки зрения приобретений. Есть надежда, что СКА в этом сезоне выступит намного сильнее и будет бороться за самые высокие места», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».