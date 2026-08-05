Генменеджер «Каролины» высказался о текущей ситуации с Александром Никишиным

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски прокомментировал текущую ситуацию с российским защитником Александром Никишиным. 24-летний игрок обороны – ограниченно свободный агент на данный момент.

«Конечно, нам часто звонят по поводу него. Так было всегда. Мы, как и всегда, ищем способы улучшить команду, и если появятся варианты обменов, которые помогут нам двигаться вперёд, то, конечно, мы их проведём», — приводит слова Тулски сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний защитник провёл 81 матч и набрал 33 (11+22) очка при полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Вместе с «ураганами» Никишин стал обладателем Кубка Стэнли 2026 года.