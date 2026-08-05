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«Думал, они уже закончат этой ерундой заниматься». Крикунов — о продлении бана России

«Думал, они уже закончат этой ерундой заниматься». Крикунов — о продлении бана России
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о продлении отстранения сборной России на сезон-2026/2027.

«Я, честно, думал, они уже закончат этой ерундой заниматься, но нет, продлили отстранение. Всех уже допускают и с флагом, и с гимном, а хоккей оказался в самом хвосте. Для меня это удивительно. Но, с другой стороны, все эти страны: Финляндия, Швеция, Чехия, Германия – все они против нас. Так что также удивительно было бы, если бы они проголосовали за наше возвращение. Позиция Тардифа тоже непонятна, сказал бы, что возвращает, и всё, но нет», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

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