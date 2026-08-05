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«Задача остаётся неизменной — только кубок». Вячеслав Быков — о СКА

«Задача остаётся неизменной — только кубок». Вячеслав Быков — о СКА
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Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков оценил тренерский штаб СКА во главе с Игорем Ларионовым.

«Команда СКА уже приучила своих болельщиков, что на каждый сезон ставит только одну цель — чемпионство. Поэтому задача остаётся неизменной — только кубок, тем более с таким опытным тренерским штабом, — приводит слова Быкова «Сила спорта».

Напомним, 4 августа СКА официально представил тренерский штаб на новый сезон КХЛ:

Главный тренер — Игорь Ларионов;
Тренер — Вадим Епанчинцев;
Тренер — Борис Миронов;
Тренер по индивидуальной подготовке — Алексей Терещенко;
Тренер вратарей — Юрий Ключников;
Тренер вратарей — Андрей Комиссаров;
Тренер по ОФП — Филипп Арзамазов;
Тренер по ОФП — Алексей Базанов.

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