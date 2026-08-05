«Убрать ментальность команды-аутсайдера». Артюхин — о целях «Шанхайских Драконов» на сезон

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон КХЛ.

«Нам нужно сплотиться. Не только ребятам, но и тренерскому штабу, и персоналу. Вся команда построена с нуля. Нужно сплотиться и идти к своей цели, которая поставлена перед нами.

Хотели собрать команду победителей. Мысли те, чтобы убрать эту ментальность, которая была на протяжении нескольких лет — команда-аутсайдер. Перед нами поставили цель – убрать эту ментальность, чтобы была боеспособная команда, которая не только попытается попасть в плей-офф, но и будет биться за кубок. В связи с этими характеристиками я подбирал команду», — цитирует Артюхина пресс-служба «Шанхая».