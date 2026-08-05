Гарднер — о Брылине в минском «Динамо»: очень уважаемый человек в мире хоккея

Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер высказался о работе с новым главным тренером минского «Динамо» Сергеем Брылиным.

– Этим летом команду возглавил Сергей Брылин. Что ты знал о нём до знакомства?

– Он – очень уважаемый человек в мире хоккея. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, много лет играл в НХЛ и затем работал тренером в Северной Америке. Поэтому мне было очень интересно приехать сюда и поработать с ним.

– Какие первые впечатления оставила работа с Сергеем Владимировичем?

– Очень хорошие. Тренировки проходят в высоком темпе, все упражнения подробно объясняются. Чувствуется высокая энергия, и это здорово. Когда работаешь с такой интенсивностью, каждый день хочется становиться лучше.

– Сергей Брылин провёл почти всю карьеру в системе «Нью-Джерси Дэвилз» и много лет работал тренером в Северной Америке. Чувствуется ли уже на тренировках его североамериканский подход?

– Да, определённо. Мы ещё не так много времени уделяли игровой системе, но некоторые упражнения мне уже хорошо знакомы по Северной Америке, — приводит слова Гарднера пресс-служба «Динамо».