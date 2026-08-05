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«Детройт» нанял кадровое агентство для поиска генменеджера — Detroit Free Press

«Детройт» нанял кадровое агентство для поиска генменеджера — Detroit Free Press
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«Детройт Ред Уингз» нанял кадровое агентство для поиска нового генерального менеджера, сообщает издание Detroit Free Press со ссылкой на источник в НХЛ.

По имеющимся данным, владелец «Детройта» Кристофер Илич хочет нанять генерального менеджера, ориентированного на аналитический подход.

Напомним, «Детройт» ищут замену Стиву Айзерману с тех пор, как он 15 июля перешёл на должность старшего советника. За семь лет работы Айзермана на посту генерального менеджера «Красные крылья» ни разу не вышли в плей-офф.

Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что «Детройт Ред Уингз» рассматривает разные конфигурации нового управленческого штаба после отставки Стива Айзермана.

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