Леонид Вайсфельд: судя по селекции, у «Трактора» сократилось финансирование

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал продление контракта между «Трактором» и 38-летним нападающим команды Владимиром Жарковым. Также клуб подписал пробный контракт с 32-летним форвардом Никитой Сошниковым.

«У меня складывается ощущение, судя по селекции, что у «Трактора» сократилось финансирование. Каждая команда подбирает игроков, исходя из своих финансовых возможностей. Сейчас они у «Трактора» вот такие. Когда в селекции клуба делаются резкие шаги, то, скорее всего, там проблемы с финансированием», — приводит слова Вайсфельда «Сила спорта».

«Трактор» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Локомотивом» 5 сентября.