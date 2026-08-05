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Леонид Вайсфельд: судя по селекции, у «Трактора» сократилось финансирование

Леонид Вайсфельд: судя по селекции, у «Трактора» сократилось финансирование
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал продление контракта между «Трактором» и 38-летним нападающим команды Владимиром Жарковым. Также клуб подписал пробный контракт с 32-летним форвардом Никитой Сошниковым.

«У меня складывается ощущение, судя по селекции, что у «Трактора» сократилось финансирование. Каждая команда подбирает игроков, исходя из своих финансовых возможностей. Сейчас они у «Трактора» вот такие. Когда в селекции клуба делаются резкие шаги, то, скорее всего, там проблемы с финансированием», — приводит слова Вайсфельда «Сила спорта».

«Трактор» начнёт новый сезон КХЛ гостевой игрой с «Локомотивом» 5 сентября.

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