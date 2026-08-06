Старков: «Металлург» — самая атакующая и быстрая команда в КХЛ

Нападающий Степан Старков рассказал о переходе в «Металлург» из «Адмирала». В межсезонье уральский клуб получил форварда, отдав взамен Джелал-ад-Дин Амирбекова, Михаила Грасса и Кирилла Жукова.

– Степан, как состоялся ваш обмен из «Адмирала» в «Металлург» и стал ли он для вас сюрпризом?

– Обсуждались различные варианты обмена, а интерес «Металлурга» был самым настойчивым. Насколько понимаю, спортивный директор «Металлурга» Евгений Николаевич Бирюков выходил на контакт с Владивостоком ещё по ходу сезона, но окончательно всё было оформлено в начале июня. Так что никаких сюрпризов.

– Ваша реакция?

– Обрадовался. В «Адмирале» в последние два сезона нашей задачей был выход в плей-офф, а в «Металлурге» цель другая – Кубок Гагарина. У любого профессионала есть амбиции, поэтому хочется решать максимальную задачу.

– Что знали о «Металлурге»?

– Это самая атакующая и, наверное, быстрая команда в КХЛ. Её игра построена на коротком пасе и контроле шайбы. Мне такой хоккей очень нравится, – цитирует Старкова Russia-Hockey.ru.