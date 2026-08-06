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Защитник Максим Березин пополнил состав ХК «Калуга» в ВХЛ

Защитник Максим Березин пополнил состав ХК «Калуга» в ВХЛ
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Защитник Максим Березин пополнил состав ХК «Калуга», сообщает пресс-служба Всероссийской хоккейной лиги. Ранее защитник был на просмотровом контракте в «Ладе», которая в итоге отказалась от услуг опытного игрока обороны.

В ВХЛ защитник выступал за «Дизель» и новокузнецкий «Металлург», в КХЛ защищал цвета «Нефтехимика», «Авангарда», «Автомобилиста», «Лады» и ХК «Сочи». Всего на счету Березина 775 игр в КХЛ, 48 голов и 101 ассист при показателе полезности «+14».

В сезоне-2025/2026 выступал в ВХЛ за «Металлург», провёл 35 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «+5».

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