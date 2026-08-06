Белорусский защитник ЦСКА Ерёменко рассказал, как отказался от российского гражданства

Белорусский защитник ЦСКА Владислав Ерёменко рассказал, как он отказался от российского гражданства. Хоккеист вспомнил историю из периода подготовки в школе ярославского «Локомотива» в 13-летнем возрасте.

«Там был разговор в Ярославле с родителями, чтобы нам с Ваней [Дроздовым] дали интернат. Нам сказали: принимайте гражданство — и будет вам всё. Но мы сказали, что не готовы принимать гражданство и хотим играть за нашу сборную. Пришлось уехать. Нас никто не выгонял. Мы могли остаться за свой счёт. Но это было бы очень затратно», — сказал Ерёменко в подкасте «На банке» на YouTube-канале.

27-летний хоккеист сыграл 313 матчей в КХЛ за минское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и ЦСКА.