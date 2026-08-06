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Бывший голкипер «Спартака» назвал самую сильную вратарскую бригаду в КХЛ

Бывший голкипер «Спартака» назвал самую сильную вратарскую бригаду в КХЛ
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Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков назвал лучшую вратарскую бригаду в КХЛ и отметил сильные стороны голкиперов «Авангарда» — Никиты Серебрякова и Ивана Просветова.

– Объективно самая сильная бригада сейчас у Омска. К лучшему вратарю КХЛ, Никите Серебрякову, добавился уже достаточно опытный Иван Просветов. Могу ещё отметить оба динамовских тандема – Фукале и Демченко у Минска и Подъяпольский и Моторыгин у московского «Динамо», но они всё-таки уступают омичам.

– В чём, на ваш взгляд, преимущество вратарской бригады «Авангарда»?
– Серебряков — лучший вратарь КХЛ и вряд ли он сбавит обороты в новом сезоне. Голкипер стабильный, может играть много и надёжно. Просветов сможет разгрузить Никиту в регулярке, и в то же время он сам может выигрывать матчи для Омска. Контракт на один сезон — стимул проявить себя наилучшим образом. На бумаге ни в одном клубе КХЛ нет таких достаточно равноценных голкиперов, — цитирует Сучкова «РБ Спорт».

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