НХЛ нашла решение проблемы банкротства некоторых региональных спортивных сетей вещания

НХЛ объявила о создании собственной производственной компании NHL Productions, которая будет отвечать за создание местных трансляций матчей для четырёх клубов, включая «Коламбус Блю Джекетс». Это решение принято на фоне банкротства региональных спортивных сетей, таких как FanDuel Sports Network.

Сообщается, что этот шаг НХЛ является частью более широкой стратегии по адаптации к меняющемуся медиаландшафту и обеспечению стабильного вещания для болельщиков. Ранее местные трансляции многих спортивных лиг, включая НХЛ, зависели от региональных спортивных сетей. Их финансовые трудности и последующие банкротства вынудили лиги искать новые подходы к производству и распространению контента.

Создание NHL Productions позволит лиге получить больший контроль над качеством и доступностью трансляций, а также открывает новые возможности для монетизации контента.