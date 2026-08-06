«Давайте проведём отличный сезон!» Американский тренер «Трактора» произнёс речь

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон произнёс речь на первом командном собрании перед хоккеистами в раздевалке челябинской команды.

«Это будет мой 30-й сезон в тренерской карьере. Я тренировал в АХЛ, в НХЛ, на Олимпийских играх, на чемпионате мира, в юниорских и молодёжных командах. И это мой первый сезон в европейской лиге в качестве тренера, сложно описать, какие эмоции испытываю. Потому что я подумывал об этом последние 15 лет, теперь у меня появилась такая возможность. Благодарен, что мне представился такой шанс и что разделяю его с вами. Поэтому давайте проведём отличный сезон!» — цитирует Гордона пресс-служба клуба.