«Коллектив начинает складываться». Максим Джиошвили — о «Тракторе»

Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о подготовке к новому сезону и первых командных тренировках.

— Как прошла самостоятельная подготовка к предстоящему сезону?

— Получился хороший отдых, классная подготовка. Сейчас продолжаем работать все вместе уже в команде.

— На чём делал акцент в личном развитии в это межсезонье?

— Много что прорабатывал. И силу, и скорость. Очень старался развить бросок. Посмотрим, получилось ли.

— Что можешь сказать о новичках, присоединившихся к команде?

— Все работают, все стараются. Коллектив начинает складываться. Будем работать все вместе, — сказал Джиошвили «Чемпионату».