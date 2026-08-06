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«Коллектив начинает складываться». Максим Джиошвили — о «Тракторе»

«Коллектив начинает складываться». Максим Джиошвили — о «Тракторе»
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Нападающий «Трактора» Максим Джиошвили высказался о подготовке к новому сезону и первых командных тренировках.

— Как прошла самостоятельная подготовка к предстоящему сезону?
— Получился хороший отдых, классная подготовка. Сейчас продолжаем работать все вместе уже в команде.

— На чём делал акцент в личном развитии в это межсезонье?
— Много что прорабатывал. И силу, и скорость. Очень старался развить бросок. Посмотрим, получилось ли.

— Что можешь сказать о новичках, присоединившихся к команде?
— Все работают, все стараются. Коллектив начинает складываться. Будем работать все вместе, — сказал Джиошвили «Чемпионату».

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