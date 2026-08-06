Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов опасается, что в руководство Международной федерации хоккея войдёт женщина, по манере работы похожая на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В выборах в региональные вице-президенты ИИХФ в начале октября будут участвовать входящие в нынешний совет организации Марта Завадска из Польши и Сюзанна Колбенхойер из Венгрии.

«Если из женщин в руководство войдёт фигура типа фон дер Ляйен, будет такой же кошмар, что там ожидать. Хуже не станет, как и бесполезных ожиданий», — цитирует Фетисова ТАСС.

В конце мая фон дер Ляйен рассказала, что страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России, который направлен на снижение уровня жизни населения.