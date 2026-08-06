Защитник «Калгари» рассказал, против кого из звёзд НХЛ тяжелее играть в обороне

Защитник «Калгари» Ян Кузнецов рассказал, против какого звёздного хоккеиста НХЛ сложнее всего обороняться и выделил форварда «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини.

– Александр Никишин рассказывал, что обалдел от скорости Коннора Макдэвида. У вас была такая же реакция?

– Это была моя первая официальная игра с «Эдмонтоном». Мы играли на выезде, Макдэвид в первом периоде пошёл на меня по широкому углу. Я стал резать его, чтобы не дать вылезти, но в итоге он бросил по воротам. Если видишь, что он уже получил шайбу, у тебя будут проблемы. Нужно видеть момент разгона Коннора и подкатываться под него поглубже.

Против Маккиннона тоже тяжело играть. Он любит вылезать в центр после резкого торможения. Тоже этого ждёшь и позиционно по-другому располагаешься. А Селебрини очень умный. У него нет какой-то выделяющейся фишки, но он хорош во всём. Если смотреть его матчи, видно, что он может в любой зоне что-то придумать. Против него было тяжелее всего играть.

Волнительно было играть против Овечкина и Малкина от осознания самого факта, что находишься на льду с такими легендами. Все за ними следят, и это главные кумиры ребят, которые в России играют в хоккей. Но волнение приятное — душа радуется, — цитирует Кузнецова Sports.ru.