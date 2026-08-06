«Адмирал» подписал контракт с нападающим Энтони Камарой. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Камара в 2011 году был выбран в третьем раунде драфта НХЛ под общим 81-м номером клубом «Бостон Брюинз». Основную часть карьеры провёл в клубах АХЛ и в Европе, успел поиграть в Дании, Австрии, Германии, Швеции и Чехии.

Дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, выступал за «Нефтехимик», «Барыс» и «Ладу». Суммарная статистика игрока в Континентальной хоккейной лиге — 147 матчей, 67 (31+36) очков.

Прошедший сезон провёл в чемпионате Германии в команде «Изерлон Рустерс», за 32 матча набрал 25 (10+15) очков.