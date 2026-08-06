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Разин: не удивлён, что «Авангард» по пять миллионов хоккеистов подписывает

Разин: не удивлён, что «Авангард» по пять миллионов хоккеистов подписывает
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о трансферах в КХЛ этим летом и отметил активную селекцию «Авангарда».

– Как вам, что происходит в КХЛ этим летом, вот эти трансферы, у нас новый самый дорогой игрок – Александр Барабанов… Есть ли что-то, что вас удивило?
– Ну, не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов, это вообще не удивило (смеётся). Сейчас с Анваром Рафаиловичем Гатиятулиным сидели разговаривали, он говорит: «У нас и в прошлом году было так». Но, конечно, пока конкурент на бумаге не так силён, как был в плей-офф, это радует, — сказал Разин в интервью на YouTube-канале «Роман с хоккеем».

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